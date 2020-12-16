Названа дата итоговой пресс-конференции свердловского губернатора

Евгений Куйвашев ответит на вопросы журналистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Итоговая пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоится 22 декабря. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в правительстве региона.

«Мероприятие намечено 22 декабря, пока его сдвигать не планируют», — рассказал инсайдер. Оперативно уточнить эту информацию у руководителя Департамента информационной политики Свердловской области Юлии Хусаиновой не удалось. Она не ответила на звонок корреспондента.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев традиционно проводит после встречу с журналистами после пресс-конференции президента Владимира Путина. Последний раз пресс-конференция проходила 17 января 2020 года, в ходе нее глава региона подвел итоги 2019 года, назвал условия увольнения чиновников и оценил проект второй ветки метро.