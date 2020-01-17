Куйвашев оценил проект второй ветки метро в Екатеринбурге

Проект второй ветки метро в Екатеринбурге будет стоить больше миллиарда рублей. Об этом во время пресс-конференции 17 января заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«По предварительным оценкам, проектно-сметная документация будет стоить чуть больше миллиарда рублей. Как только будет готов проект — мы уже с Минтрансом и Минэкологии говорили, нас поддерживал кабинет министров», — рассказал глава региона. Он уточнил, что на данный момент проходит формирование земельных участков для строительства метрополитена.
Изначально власти анонсировали проектирование второй линии подземки к юбилею Екатеринбурга в 2023 году. В 2019 году на эти цели в Екатеринбурге было выделено 250 миллионов рублей. При этом мэрия уральской столицы не заложила денег на проектирование второй ветки метро в 2020 и 20201 годах.