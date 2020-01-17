Свердловский губернатор назвал условие для увольнения соратников

По словам Евгения Куйвашева, кадровая ротация на ближайшее время не запланирована Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что отправит в отставку кого-то из членов своей команды только в том случае, если подчиненный окажется «бездельником». Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о кадровой ротации в региональном кабмине в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Ротация у нас и так идет — плановая: то один министр в Госдуму уйдет и уже вернется вице-губернатором, один заместитель уйдет городом руководить», —отметил Куйвашев, имея в виду вице-губернатора Сергея Бидонько и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского соответственно. «Если кто-то совсем бездельник, и мне об этом расскажут журналисты, депутаты или сам увижу — конечно, попрощаемся», — заверил он.

«Но всех разом [отправить в отставку, как ранее в федеральном правительстве] — у нас сейчас так много задач, что нужно думать, как их выполнять, а не как менять [министров]. Но если что-то барахлит, меняем. Что не устраивает, говорите мне сразу», — предложил Куйвашев.

Как писало «URA.RU», по окончании послания президента РФ Федеральному Собранию глава правительства России Дмитрий Медведев объявил об отставке кабмина. Накануне Госдума утвердила на его место главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, который в ближайшее время представит кандидатов на посты министров.