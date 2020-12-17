Всего с регионов УрФО в Екатеринбург прилетело 70 представителей СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральским журналистам, которые смогут задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции, выдали памятные наборы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся в резиденции полпреда президента в УрФО, где организован сбор всех представителей уральских СМИ.

«Всего с регионов УрФО в Екатеринбург прилетело 70 представителей СМИ: журналисты, фотографы и операторы. По правилам в зал запрещен вход со своими рюкзаками и сумками. На входе в резиденцию каждому журналисту выдается папка, где находится блокнот формата А4, ручка, календарь на 2021 год, антисептик и респиратор (его советуют сменить после двух часов использования). Ведущей пресс-конференции в Екатеринбурге станет корреспондент телеканала „Россия 1“ Ольга Армякова», — рассказал корреспондент URA.RU Алексей Вахрушев, который принимает участие в пресс-конференции.

На входе в резиденцию каждому журналисту выдается папка, где находится блокнот формата А4, ручка, календарь на 2021 год, респиратор и антисептик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Он уточнил, что в организации пресс-конференции помогают десятки представителей волонтерского движения РМК «Сила Урала». Они отвечают за регистрацию журналистов и сообщают им о размещении зон для кофе-брейка и мест для курения.

Сейчас участники мероприятия ждут у входа в зал, который был специально переделан для выполнения норм социальной дистанции. «В зал всех запустят в 13:20. У участников не спрашивают результаты теста на коронавирус», — уточнил журналист.

Большая пресс-конференция президента России пройдет 17 декабря. Мероприятие начнется в 12:00 по Москве. Прямую трансляцию будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал», «НТВ», и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Прямой эфир можно будет посмотреть и на сайте URA.RU.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU