Путин: реальные доходы россиян упадут

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
По словам президента, реальное падение доходов достигнет трех процентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Реальные доходы россиян в текущем году упадут на 3%. Об этом во время своей пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

«Падение реальных доходов будет около 3%», — заявил президент. Он также добавил, что заработная плата россиян по итогам года, напротив, может возрасти на 1,5%.

Путин подчеркнул, что несмотря на зафиксированное падение ВВП страны на 3,6%, данные цифры намного ниже, чем во многих развитых странах Евросоюза и США. «Россия встретила проблему пандемии достойно», — отметил он.

В настоящее время в Москве проходит ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В этом году из-за эпидемии коронавируса она проводится в новом видео-формате. Кроме журналистов, глава государства отвечает на вопросы и жителей разных регионов страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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