Курганцы жалуются на пациентов, которые разносят коронавирус

Курганские медики просят изолировать пациентов без COVID-статуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской облбольнице экстренные пациенты до результата теста на COVID выходят из спецпалат. Остановить потенциальных разносчиков инфекции персонал не может. Об этом URA.RU рассказали пациенты облбольницы.

«Недавно поступил мужчина. До результата экспресс-теста его просили не выходить из палаты. Но он грубо ответил и ходил без маски. Это обычная палата — не бокс, его не изолировать», — рассказал одни из пациентов.

Еще один пациент пояснил, что поступающих на скорой больных помещают в соседнюю палату. «Но туалета там нет. Человек ходит в общий. К нему заходит персонал не в спецкостюме, а в простой маске. Потом в этой же маске медики заходят к нам. Почти каждый день кто-нибудь заражается. И заболевших переводят не сразу. Иногда проходят сутки и больше, прежде чем их переведут», — говорит курганец.

Главврач облбольницы Николай Плотников отметил, что в отдельные палаты в отделении определяют экстренных пациентов без признаков ОРВИ. Но главврач уверен, что персонал переодевается. «Медики входят в СИЗах. Они переодеваются перед тем, как зайти», — отметил Плотников.

В пресс-службе правительства отметили, что персонал работает в СИЗ 4 типа. «В санитарной форме одежды — халат, маска, шапочка, перчатки. Также в отделениях имеется запас СИЗ 1 типа для работы с пациентами, у которых мазок на COVID окажется положительным», — цитирует пресс-служба замглавврача Екатерину Байкову.

В случае получения у пациента положительного результата лечащий врач отправляет его на лечение по месту жительства или переводится в инфекционный госпиталь. При этом места общего пользования дезинфицируются по вирусному режиму.

Ранее медики предлагали сделать карантинную зону для экстренных пациентов, чтобы остановить вспышки коронавируса. Одна из последних зафиксирована в онкодиспансере, в Кетовской больнице.