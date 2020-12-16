Время между поджогами сократилось до двух месяцев (фото из архива) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Поджоги машин в Златоусте могут быть делом рук маньяков, мстящих городским депутатам. Такую точку зрения высказал источник URA.RU в городском собрании.

Единственный в городе внедорожник Toyota FJ Cruiser, принадлежавший депутату и известному в городе врачу Рашиду Шакурову, сгорел в ночь на 16 декабря. Неизвестный в медицинском костюме подошел к припаркованной возле больницы машине, выплеснул горючую жидкость и поджег ее. Автомобиль восстановлению не подлежит. Toyota Corollа депутата и тренера Ивана Козлова сожгли в ночь на 16 октября люди в масках, когда тот вел тренировку в спортклубе. Загородный дом спикера горсобрания Алексея Карюкова сгорел еще в начале года.

«Судите сами: Карюков, у которого сгорел дом — председатель. Козлов и Шакуров, хоть и не входят в руководящий состав горсобрания, тоже достаточно известны как депутаты», — заметил собеседник URA.RU. По его мнению, силовикам имеет смысл объединить усилия и рассматривать все эти происшествия в рамках одного дела.

По информации источников URA.RU в правоохранительных органах, все эпизоды поджогов между собой не связаны. В ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев.

Шакуров в разговоре с URA.RU предположил, что уничтожить его машину мог психически нездоровый человек. Козлов связал ЧП со своей депутатской деятельностью. Карюков заявил, что уверен в том, что дом подожгли.