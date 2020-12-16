Путин пообещал разобраться с невыплатами свердловским медикам

Вопрос о долгах горбольницы Качканара перед персоналам прозвучал в прямом эфире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о невыплате коронавирусных надбавок медикам городской больницы Качканара (Свердловская область). Жалоба на отсутствие положенных по закону выплат за работу в красной зоне поступила в колл-центр.

«Все обращения, которые к вам [в колл-центр] поступили, мы обязательно систематизируем и со всеми предметно разберемся. Недавно губернаторы докладывали, что все нормально, все выдается, но, возможно, есть единичные случаи. Обязательно со всем разберемся», — прокомментировал президент в прямом эфире. Владимир Путин напомнил, что из федерального бюджета регионам направлено 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом и 5 млрд рублей — на приобретение бесплатных лекарств для заболевших.

В больнице посоветовали обратиться за комментарием в свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом. По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, министерство здравоохранения ранее получило сигнал из ЦГБ Качканара о невыплатах медикам. «Медицинское учреждение не работает как „ковидный“ госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19. Эта информация проверялась Фондом социального страхования. Итоги проверки показали, что выплаты производились в соответствии с законодательством. Тем не менее, мы будем эти данные перепроверять», — подчеркнул Андрей Карлов.