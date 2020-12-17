Путин поручил правительству поднять россиянам зарплаты

Недопустимо, чтобы зарплаты преподавателя и уборщицы были одинаковыми, отметил Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зарплаты россиян надо поднимать. Об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему преподаватель получает столько же, сколько уборщица в этом же учебном заведении.

«Минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. Соответственно, уборщица не может получать меньше [МРОТ]. Но при этом надо было уровень зарплат других сотрудников поднимать», — сказал президент.

Он также обратил внимание правительства на эту проблему. «Обращаю внимание правительства, что это ненормально», — резюмировал он.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ проходит 17 декабря. Путин отвечает на главные вопросы россиян в прямом эфире.