Путин связал Навального со спецслужбами США

Владимир Путин считает, что Алексей Навальный может действовать при поддержке спецслужб США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Новое расследование блогера Алексея Навального является вбросом, совершенном при поддержке зарубежных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Ранее Навальный при поддержке агентства Insider выпустил новое расследование, в котором заявил, что нашел людей, причастных к его отравлению. В качестве доказательства блогер показал фотографии восьмерых мужчин, которые, по его словам, являются сотрудниками ФСБ.

«Это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они геолокацию отслеживают? Да, наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это, знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания», — сказал Путин. Он добавил, что в расследовании блогера много неточностей, пишет «Национальная служба новостей».

Президент также подчеркнул, что Навального могут поддерживать американские спецслужбы. «Пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. А если это правильно, то это любопытно. Тогда спецслужбы должны за ним присматривать. Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы хотели — довели бы до конца», — считает глава России.

Британская газета The Times заявляла, что Навального пытались отравить во второй раз, когда он находился в коме в омской больнице. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что это — информационные фейки, пишет RT.