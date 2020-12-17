Путин: к 2021 году в РФ не останется ни одной школы без интернета

В РФ только 2% школ работает онлайн, сказал президент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не во всех российских школах есть компьютеры, подключение к интернету. В 2021 году все учебные заведения должны получить доступ к скоростному интернету, рассказал президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.

«У нас только 2% школ работает онлайн. Большая часть в обычном режиме. У меня много вопросов по поводу технологической готовности. Конечно, проблема есть. Это касается „железа“: часть уже сейчас оборудована», — отметил он.

Президент добавил, что онлайн-образование никогда не заменит прямой контакт с преподавателем. Однако оно дает возможности для многих узких специалистов работать и учиться удаленно. Путин заявил, что понимает претензии студентов, оспаривающих плату за дистанционное обучение, но сокращение зарплат преподавателей в связи с этим осудил. В противном случае, по его словам, придется закрывать или объединять вузы.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ проходит 17 декабря. Путин отвечает на главные вопросы россиян в прямом эфире.