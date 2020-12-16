Власти ХМАО проверяют, как Сургут отреагирует на мэра-варяга

Сургутскую политэлиту опрашивали по телефону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Югры запустили опрос среди сургутских политэлит, в которых интересуются их отношением к потенциальному мэру-варягу. Об этом URA.RU сообщил представитель депутатского корпуса городской думы.

«Конкретных персоналий в опросе не звучало. Вопросы касались возраста, пола, каких-то деловых качеств, должен ли быть обязательно сургутянином. Ну и, думаю, что большинство высказывалось о том, что будущий глава должен быть местным. В Сургуте исторически плохое отношение к чиновникам, которые недавно появились в городе», — прокомментировал инсайдер. Он также добавил, что, по его оценкам, опрос был устроен среди 50 влиятельных сургутян, в число которых вошли депутаты, руководители градообразующих предприятий и бизнесмены.

По одной из версий, озвученной в политическом истеблишменте региона, опрос — это попытка манипулирования губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «Если она решит назначить кого-то не из Сургута, то можно будет показать результаты опроса, участники которого выступают против такого решения. А она всегда опирается на мнение жителей, представляющих лидеров общественного мнения», — считает инсайдер URA.RU.

По другой версии, смысл опроса как раз в том, чтобы защитить губернатора от общественного протеста. «В опросе принимают участие люди, имеющие свои интересы, и боятся они больше всего не самого факта приезда иногороднего мэра, а потери договоренностей и в итоге денег или влияния. С ЛОМами всегда можно договориться. Если им предложат нужные условия, то они могут согласиться, и это легитимизирует решение губернатора в глазах жителей. Но как бы то ни было, манипулировать и пытаться играть на мнении главы региона — себе дороже», — объясняет информатор агентства из окружения Комаровой.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО URA.RU заявили, что в округе ведется постоянный социологический мониторинг по основным социально-экономическим и общественно-политическим вопросам. «Опросы граждан или экспертного сообщества проводятся с целью выяснения мнения жителей региона, которое в дальнейшем учитывается при принятии управленческих решений», — прокомментировали в депсвязей.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Сургута Вадим Шувалов перешел на работу в окружное правительство в статусе вице-губернатора. По одной из версий, в перспективе он может баллотироваться в депутаты Госдумы.