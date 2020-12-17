Путин пообещал россиянам повышенную индексацию пенсий

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Онлайн-совещание Владимира Путина с губернаторами. Москва, путин на экране
Нужно уделить внимание работающим россиянам, полагает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

При бюджетной обеспеченности пенсии россиян будут проиндексированы в следующем году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Индексация пенсий на будущий год предусмотрена выше инфляции, которая ожидается на уровне 4%. Индексация пенсий, по расчетам, составит 6,3%. Мы сделаем для этого все возможное», — сказал он во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Президент также отметил, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию не платили, но в сегодняшних условиях индексация крайне важна. Кроме того, отдельные категории пенсионеров нуждаются в поддержке государства. Государство заинтересовано, чтобы пенсионеры занимали рабочие места, закончил он свою мысль.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что накопительная часть пенсий в России будет заморожена до 2024 года. Ранее накопительная часть пенсии в России была заморожена до конца 2022 года.

Кроме пенсионеров на пресс-конференции Владимир Путин пообещал помочь бедным семьям с детьми до семи лет. Он отметил, что власти вовремя выплатят все детские пособия, передает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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