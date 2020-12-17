Путин рассказал, что читает своим внукам

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Внуки Владимира Путина любят произведения Самуила Маршака Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин читает своим внукам произведения писателя Самуила Маршака. Об этом на пресс-конференции рассказал он сам, отвечая на вопрос жительницы Екатеринбурга.

«[Читаю] Маршака, например. „12 месяцев“. Есть другие хорошие произведения российских, советских авторов», — сказал он во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». Отечественные сказки очень хорошие, также заметил Путин.

В сентябре президент РФ соболезновал близким свердловского писателя Владислава Крапивина. Он умер от коронавирусной инфекции в возрасте 82 лет, напоминает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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