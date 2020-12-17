Президент РФ открыл россиянам секрет семейного счастья

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Приложение «Москва-Путину». Екатеринбург, пресс конференция путина владимира, приложение москва путину
Любовь — это главное в семье, считает президент Фото: Анна Майорова © URA.RU

Секрет семейного счастья — это любовь. Об этом рассказал на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Это все знают, это совет универсального характера. Любовь должна лежать в основе отношений — и в семье, и в международных отношениях», — ответил он в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Ранее президент России рассказал о том, какие книги он читает своим внукам. В списке авторов — советский писатель Самуил Маршак, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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