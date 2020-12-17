Президент РФ открыл россиянам секрет семейного счастья

Любовь — это главное в семье, считает президент
Секрет семейного счастья — это любовь. Об этом рассказал на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
«Это все знают, это совет универсального характера. Любовь должна лежать в основе отношений — и в семье, и в международных отношениях», — ответил он в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
Ранее президент России рассказал о том, какие книги он читает своим внукам. В списке авторов — советский писатель Самуил Маршак, передает RT.
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