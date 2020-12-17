Россияне увидят звездопад в конце декабря

Жители России в ночь с 21 по 22 декабря смогут увидеть метеорный поток Урсид. Такая информация представлена на сайте Национального космического центра.
«В метеорном потоке 5-10 метеоров в час, но в этом году их будет отлично видно, если небо будет ясным. Лучшее время для наблюдения падающих метеоров — 21—22 декабря с полуночи до рассвета», — говорится в сообщении.
Точка, где можно увидеть метеоры, находится в созвездии Малой Медведицы. Источником Урсид является комета 8P/Tuttle, которую астрономы открыли в 1790 году.
В декабре произошло много интересных астрономических событий. Например, астрономы нашли самую близкую к Земле черную дыру. Жители Чили и Аргентины увидели редкое солнечное затмение, а россияне — метеорный поток Геминиды, который стал одним из самых ожидаемых событий в мире науки, напоминает RT.
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