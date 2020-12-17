17 декабря 2020
16 декабря 2020

Врачам в ХМАО грозят увольнениям. Они требуют доплат за работу с ковид-пациентами

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи Югорской больницы жалуются на угрозы увольнения со стороны руководства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Югорской городской больнице врачам скорой помощи грозят увольнением из-за того, что медики требуют заплатить им за работу с ковид-больными. Об этом URA.RU рассказала председатель профсоюза медработников «Действие» Елена Чикайда.

«По сей день на меня и коллег оказывается всяческое давление. Я получила уже третье дисциплинарное взыскание, по двум из них уже пошла в суд. Помимо этого, я выслушиваю оскорбления и угрозы по поводу увольнения», — заявила Чикайда.

В ответе на коллективное обращение зам-губернатора ХМАО Всеволод Кольцов пишет, что взыскания никак не связанны с заявлениями работников. «Установлено, что дисциплинарные взыскания к отдельным работникам применены за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей», — отвечает замгубернатора.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО врачи не получили выплаты за работу с ковид-пациентами. Однако руководство больницы заявляет, что дополнительные деньги сотрудникам не полагаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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