Врачи Югорской больницы жалуются на угрозы увольнения со стороны руководства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Югорской городской больнице врачам скорой помощи грозят увольнением из-за того, что медики требуют заплатить им за работу с ковид-больными. Об этом URA.RU рассказала председатель профсоюза медработников «Действие» Елена Чикайда.

«По сей день на меня и коллег оказывается всяческое давление. Я получила уже третье дисциплинарное взыскание, по двум из них уже пошла в суд. Помимо этого, я выслушиваю оскорбления и угрозы по поводу увольнения», — заявила Чикайда.

В ответе на коллективное обращение зам-губернатора ХМАО Всеволод Кольцов пишет, что взыскания никак не связанны с заявлениями работников. «Установлено, что дисциплинарные взыскания к отдельным работникам применены за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей», — отвечает замгубернатора.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО врачи не получили выплаты за работу с ковид-пациентами. Однако руководство больницы заявляет, что дополнительные деньги сотрудникам не полагаются.