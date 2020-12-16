Отставка мэра Сургута стала сюрпризом для олигарха Богданова

Чиновники администрации Сургута об отставке узнали в последний момент Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

Генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, которого в Сургуте считают одним из влиятельнейших людей, не знал о планах об отставке с поста главы города Вадима Шувалова. Теперь он попробует вмешаться в выборные процессы, считает осведомленный источник в местной администрации.

«Руководство „Сургутнефтегаза“ не поставили в известность о [готовящейся отставке] Шувалова, и Богданов якобы недоволен. За этим может последовать какая-то реакция. Например, есть вероятность, что местная дума получит указание от Богданова на то, чтобы не голосовать за окружную креатуру», — добавляет источник.

Выборы главы Сургута состоятся 12 января 2021 года на заседании местной думы. Сейчас там собирают документы от желающих стать мэром. На сегодняшний момент заявки поступили от 11 кандидатов, среди которых спортсмен, скандальный политик, фрилансер и журналист. Кандидатуры будет оценивать комиссия, в состав которой входят и представители губернатора. По результатам работы комиссии минимум две кандидатуры будут предложены депутатам Сургута, а уже те изберут нового главу муниципалитета.

«Обычно на этом этапе уже точно известно, какой из кандидатов — креатура округа. Тут и может проявиться влияние Богданова, ведь городская дума частично состоит из сотрудников или бывших сотрудников „Сургутнефтегаза“, а с другой частью можно попробовать договориться. Богданов в городе считается одним из самых влиятельных людей, его уважают, к нему прислушиваются, он традиционно играет большую роль в делах города», — резюмирует инсайдер агентства в окружной думе. Телефон пресс-секретаря компании «Сургутнефтегаз» на момент написания новости не отвечал на звонки, как и в пресс-службе думы.

Ранее URA.RU писало, что власти Югры запустили опрос среди сургутских политэлит, в которых интересуются их отношением к потенциальному мэру-варягу. По одной из версий, озвученной в политическом истеблишменте региона, опрос — это попытка оказать влияние на губернатора ХМАО Наталью Комарову.