Путину запретили посещать Олимпиады

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
До конца 2022 года Владимиру Путину и министрам РФ запрещено посещать Олимпиаду и Паралимпиаду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским чиновникам, а также президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и Паралимпиады в Токио и Пекине, которые пройдут в 2021 и 2022 годах соответственно. Об этом указано в решении суда.

Ранее CAS объявил, что до 16 декабря 2022 года спортсменам из России запрещено выступать под флагом страны. В документе также указано, кому запрещено посещать Олимпиады и Паралимпиады. Таким образом суд поставил точку в споре Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства, пишет RNS. «Под санкции попадают президент, премьер-министр, вице-премьеры России, члены Федерального собрания РФ, руководители и заместители руководителей федеральных служб и ведомств, центра спортивной подготовки, а также все лица, работающие в администрации президента России и Следственного комитета РФ», — указано в документе.

В Олимпийском комитете России (ОКР) уже назвали недопустимыми санкции против Путина. «В решении CAS напрямую упоминается президент Российской Федерации. Честно говоря, не могу себе представить и найти логического обоснования тому, что арбитраж поддерживает требования отдельно взятой неправительственной организации, коей по факту является WADA, распространить ограничительные меры на главу суверенного государства», — приводит ТАСС слова главы ОКР Станислава Позднякова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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