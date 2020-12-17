Путину запретили посещать Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским чиновникам, а также президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и Паралимпиады в Токио и Пекине, которые пройдут в 2021 и 2022 годах соответственно. Об этом указано в решении суда.
Ранее CAS объявил, что до 16 декабря 2022 года спортсменам из России запрещено выступать под флагом страны. В документе также указано, кому запрещено посещать Олимпиады и Паралимпиады. Таким образом суд поставил точку в споре Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства, пишет
В Олимпийском комитете России (ОКР) уже назвали недопустимыми санкции против Путина. «В решении CAS напрямую упоминается президент Российской Федерации. Честно говоря, не могу себе представить и найти логического обоснования тому, что арбитраж поддерживает требования отдельно взятой неправительственной организации, коей по факту является WADA, распространить ограничительные меры на главу суверенного государства», — приводит ТАСС слова главы ОКР Станислава Позднякова.
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