Пропуск двух Олимпиад — это много, считает Дмитрий Губерниев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) российским спортивным федерациям придется бороться за каждого российского спортсмена. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил, что до 16 декабря 2022 года спортсмены России не смогут выступать под флагом страны из-за допинг-скандалов. Российский флаг будет запрещен на двух Олимпиадах и чемпионате мира по футболу. Россия рискует потерять право провести чемпионаты мира по шести видам спорта.

«Сейчас мы должны затребовать всю необходимую информацию по допуску и отстаивать интересы страны на уровне международных федераций. Не очень понятно, смогут ли выступать атлеты с допинговым прошлым и выступят ли спортсмены, пропустившие Олимпиаду в Пхенчхане и Рио-де-Жанейро», — рассказал он.

Губерниев также считает, что пропустить две Олимпиады для России — это много. «Хорошо, что отстранили не на четыре года, но это все равно много», — пояснил он.

Спортсмен из Екатеринбурга, заслуженный мастер спорта России, член олимпийской сборной команды РФ по лыжным гонкам Иван Алыпов в беседе с URA.RU выразил мнение, что во всем виноват бывший глава антидопингового комитета России (РУСАДА) Григорий Родченков. Его нужно наказать, считает спортсмен. «Верить, что все российские спортсмены принимают допинг, неправильно. Если Спортивный арбитражный суд считает, что РУСАДА виновата в допуске этих нарушений, бывшего руководителя этой организации — Григория Родченкова — нужно как минимум сурово наказать. Теперь из-за него спортсменов сильного и конкурентоспособного государства не допускают», — рассказал он.

Иван Алыпов также отметил, что эта ситуация — очень обидная и неприятная. «Но если я в качестве зрителя поеду на Олимпиаду, на моей груди будет российский флаг и во время победы наших спортсменов я все равно буду петь гимн России. Меня никто в этом не остановит», — резюмировал он.