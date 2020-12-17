ВШЭ зафиксировала недовольство россиян поддержкой государства

Россияне считают, что в поддержке властей нуждаются ИП и малый бизнес Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне считают, что поддержка государства в период эпидемии коронавируса менее щедрая, чем в других странах. Как говорится в исследовании аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ), жители страны, в частности, недовольны тем, что под пристальным вниманием властей оказались семьи с детьми, в то время как наиболее пострадавшими от кризиса являются самозанятые, ИП, малый и средний бизнес.

«В прошлый кризис больше всего внимания получили пенсионеры, в этом — семьи с детьми, однако и в том, и в другом случае наиболее пострадавшими были другие группы населения. В этот раз поддержка для них, то есть для малого и среднего бизнеса, ИП и самозанятых, была ограниченной», — отметила в разговоре с «Коммерсантом» замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская. При этом в исследовании аналитики подчеркнули, что без поддержки государства число бедных в России по итогам 2020 года было бы выше прогнозируемого на 2—3 процентных пункта.

Россияне, опрошенные ВШЭ, заявили, что не получили от государства никакой помощи (59%), больше трети пожаловались на ухудшение своего материального положения (35%). По словам главы Центра анализа доходов населения Высшей школы экономики Алины Пишняк, население отзывалось об усилиях государства положительно лишь до тех пор, пока речь не доходила до обсуждения конкретных мер поддержки. «[Затем]начиналась критика, особенно если речь шла о кредитных каникулах и мерах по поддержке малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей», — отметила специалист.

В вину властям также поставили и то, что их действия были недостаточные на фоне того, что было сделано в Евросоюзе и США. «Многие заявляли о необходимости вводить в стране чрезвычайное положение, в первую очередь чтобы были отменены все обязательные платежи, включая коммунальные», — говорит Пишняк. Она также рассказала, что россияне были бы не против раздачи «вертолетных» денег со стороны государства: одинаковых выплат для всех граждан на потребительские расходы.

В условиях пандемии коронавируса экономический спад в России составил 3,6% и оказался меньше, чем в ряде ведущих стран, заявил во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что, экономику во многом поддержали меры финансовой помощи бизнесу и населению, пишет RT.