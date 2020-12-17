Главная свалка Екатеринбурга угрожает экологии соседних регионов

Загрязненная вода из реки возле «Северного» полигона может впадать в Обь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Загрязненная вода из реки возле полигона «Северный», куда свозят весь мусор Екатеринбурга, может попадать в крупнейшие реки Обь, Тобол и Иртыш, протекающие по разным регионам России. Об этом сообщается в паблике «Против расширения мусорного полигона „Северный“» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты взяли пробы воды в реке Крутиха, которая протекает мимо полигона «Северный и впадает в Пышму. Исток Крутихи находится у шламохранилища Уралмашзавода, поэтому в воде превышен уровень железа — в 34 раза. На участке после мусорного полигона уровень железа в воде превышен в 10 раз, зато уровень марганца — в 93 раза. По оценке члена экологической организации «Живой Шемур» Сергея Стукова, это может отразиться не только на Свердловской области. «Речка относится к Иртышскому бассейну, через Пышму зараженные воды попадают в Тобол, Иртыш и Обь. Экологические проблемы могут стать необратимыми», — отмечает эксперт. Он считает, что появление нового мусоросортировочного комплекса возле «Северного» только ухудшит ситуацию.

«Превышение серьезное. Нужно, чтобы в процесс включилась природоохранная прокуратура, и был найден источник загрязнения. Если это действительно полигон, то нужно установить там очистные сооружения или вообще закрыть и рекультивировать», — сказал URA.RU эколог Андрей Волегов. В МинЖКХ Свердловской области попросили отправить запрос по этой теме для подготовки комментария, ответ пока не поступил.

Полигон «Северный» находится в пригороде Екатеринбурга. Сейчас это единственное место, куда свозят весь мусор столицы Урала. Свалка практически исчерпала свой ресурс, у нее нет санитарно-защитной зоны. На соседнем участке хотят сделать новый полигон «Екатеринбург-Север». По мнению активистов, он также может загрязнять реки, поскольку будет расположен в болотистой местности. В МинЖКХ ранее отмечали, что перед строительством будет проведена государственная экологическая экспертиза, и только в случае положительного результата начнется стройка. Местные жители выступают за появление современного мусоросортировочного комплекса в более подходящем месте.