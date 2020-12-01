Новая свалка Екатеринбурга угрожает экологии

Мусорный комплекс под Верхней Пышмой хотят строить на болоте. Экологи предупреждают о рисках для экологии Фото: группа «Против расширения мусорного полигона «Северный» во «ВКонтакте»

Строительство нового мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Север» возле Верхней Пышмы угрожает экологии региона, поскольку свалка может загрязнить реки Свердловской области. Об этом сообщается в паблике « Против расширения мусорного полигона „Северный“ » во «ВКонтакте».

Эколог, один из руководителей общественной организации «Живой Шемур» Сергей Стуков считает выбранное место неудачным, так как часть участка занимает болото. Новый полигон будет примыкать к водоохранной зоне речки Крутиха, которая впадает в Пышму. С ним согласна профессор кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии Уральского государственного горного университета Ольга Гуман. «Вместо того, чтобы найти другое место и построить полноценный комплекс с полигоном и заводом, они заталкивают завод в крутихинское болото», — сказала URA.RU эксперт.

На карте отчетливо видно, что новый комплекс будет расположен на болоте Фото: группа «Против расширения мусорного полигона „Северный“» во «ВКонтакте»

По данным Гуман, экологическая экспертиза уже запретила строить на болоте полигон. «Поэтому в сортировочном комплексе вместо полигона будут временные площадки для складирования мусора. Но по факту это не будет ничем отличаться от обычного полигона. Точно также будет лежать мусор, будут разгружаться машины, возможны аварийные ситуации и так далее. Все это несет риски для экологии, в первую очередь — для рек», — отметила эксперт.

В региональный МинЖКХ направлен запрос о возможных рисках для экологии. Отметим, место выбрано рядом с действующим полигоном «Северный», который находится между Березовским, Верхней Пышмой и Екатеринбургом. Сюда свозят весь мусор столицы Урала и городов-спутников. В министерстве ЖКХ Свердловской области заявляли, что эту свалку закроют и рекультивируют, рядом планируется построить новый полигон. Местные жители выступают за строительство современного мусоросортировочного комплекса в более подходящем месте.