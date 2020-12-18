Россия оспорит запрет Путину посещать спортивные мероприятия

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
В Совете Федерации сообщили, что такое решение неприемлемо юридически Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия планирует оспорить решение спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете Владимиру Путину посещать Jлимпийские игры и чемпионаты президенту России. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это решение — абсолютный беспредел, это совершенно неприлично», — цитирует РИА «Новости» Джабарова. Сенатор уточнил, что Россия не может оставить это решение без внимания и ответа.

Джабаров отметил, что данное решение юридически неприемлемо. По его мнению, нельзя наказывать целые государства вместо конкретно виновных в чем-то людей.

Ранее CAS запретил российским чиновникам, а также президенту РФ Владимиру Путину посещать международные спортивные мероприятия на два года. Под запрет попадают Олимпийские игры и Паралимпиады в Токио и Пекине. При этом России запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом и проводить их у себя, уточняет портал «Дни.ру». Так, Россия может остаться без Чемпионата мира по скалолазанию в следующем году, а в 2022 году без чемпионатов мира по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воде, пишет портал «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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