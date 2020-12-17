Челябинский парламент оставили без банкета

Владимир Мякуш поздравит с Новым годом в режиме ВКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Законодательном собрании Челябинской области не будет традиционного новогоднего фуршета после последней сессии в уходящем году. Об этом URA.RU сообщил спикер ЗСО Владимир Мякуш. Он пояснил, что это связано с пандемией коронавируса.

«Сессия ЗСО у нас уже давно проходят в формате ВКС. В зал для совещаний приходит немного человек, чтобы удалось соблюсти социальную дистанцию, — пояснил URA.RU Мякуш. — Поэтому и собирать всех после сессии 24 декабря в зале мы не будем. Кроме того, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, а если учесть, что депутатов у нас 60, то мероприятие подпадает под понятие массового. Конечно, мы все поздравим друг друга с Новым годом, но опять же в режиме ВКС».

В предыдущие годы депутаты после последней сессии года собирались в столовой парламента, где и произносились новогодние тосты. Мякуш также сообщил, что запретил проводить корпоративы и аппарату заксобрания. «Это мое личное указание, — пояснил он. — Искусственные елочки в кабинетах мы, конечно, поставим, чтобы новогоднее настроение у людей все же было».

Ранее новогодние корпоративы запретил правительству области губернатор Алексей Текслер. Это же поручение Текслер дал главам муниципалитетов.