Челябинский губернатор Текслер ввел новый запрет из-за COVID

Запрещать новогодние корпоративы Алексей Текслер начал с собственного приема (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все структуры правительства Челябинской области получили указание губернатора Алексея Текслера отказаться от новогодних корпоративов в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

«Сначала отменили традиционный новогодний прием губернатора. Теперь запретили отмечать Новый год коллективами: и в ресторанах, и внутри управлений и министерств. Ранее была команда отказаться от уже заказанных банкетов», — рассказал URA.RU собеседник.

«Ранее власти уже рекомендовали южноуральцам отказаться от новогодних корпоративов и праздничных посиделок из-за распространения коронавируса. Запрет на массовые и развлекательные мероприятия действуют для всей области. Никаких исключений для кого бы то ни было, в том числе государственных и муниципальных служащих, не предусмотрено», — ответили на вопрос URA.RU в пресс-службе областного правительства.

В Челябинской области 2 декабря зафиксировано 298 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 290, днем ранее 284), умерли 12 южноуральцев. Число умерших с начала пандемии превысило 900 человек. С 20 ноября челябинским кафе и ресторанам запретили проводить танцевальные, музыкальные и развлекательные программы. С 1 декабря им запрещено работать с 23:00 и до 06:00, что означает фактическую отмену новогодних корпоративов. Власти уже предупредили о масштабных облавах на нарушителей карантина.