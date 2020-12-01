01 декабря 2020

Челябинский губернатор Текслер ввел новый запрет из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия с Алексеем Текслером. Челябинск , елка, портрет, фужер, текслер алексей
Запрещать новогодние корпоративы Алексей Текслер начал с собственного приема (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Все структуры правительства Челябинской области получили указание губернатора Алексея Текслера отказаться от новогодних корпоративов в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил источник URA.RU в правительстве региона.

«Сначала отменили традиционный новогодний прием губернатора. Теперь запретили отмечать Новый год коллективами: и в ресторанах, и внутри управлений и министерств. Ранее была команда отказаться от уже заказанных банкетов», — рассказал URA.RU собеседник.

«Ранее власти уже рекомендовали южноуральцам отказаться от новогодних корпоративов и праздничных посиделок из-за распространения коронавируса. Запрет на массовые и развлекательные мероприятия действуют для всей области. Никаких исключений для кого бы то ни было, в том числе государственных и муниципальных служащих, не предусмотрено», — ответили на вопрос URA.RU в пресс-службе областного правительства.

В Челябинской области 2 декабря зафиксировано 298 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 290, днем ранее 284), умерли 12 южноуральцев. Число умерших с начала пандемии превысило 900 человек. С 20 ноября челябинским кафе и ресторанам запретили проводить танцевальные, музыкальные и развлекательные программы. С 1 декабря им запрещено работать с 23:00 и до 06:00, что означает фактическую отмену новогодних корпоративов. Власти уже предупредили о масштабных облавах на нарушителей карантина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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