В трех городах ХМАО построят железнодорожные вокзалы

В ХМАО началось строительство железнодорожных вокзалов в трех городах округа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшем будущем в трех городах ХМАО — в Нягани, Сургуте и Пыть-Яхе, — начнется строительство и реконструкция железнодорожных вокзалов. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В Нягани в настоящее время проводятся строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июль 2021 года. Планируемый срок начала строительно-монтажных работ в Сургуте — 2 квартал 2021 года, ввод объекта в эксплуатацию — 2023 год», — говорят в депсвязей.

Сроки строительства железнодорожного вокзала в Пыть-Яхе еще не известны, пояснил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок. «Проектная документация находится на экспертизе. Ориентировочный срок получения заключения — 1 квартал 2021 года», — отметил он.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте у таксистов вымогали деньги за стоянку у железнодорожного вокзала. Преступная ячейка организовывала процесс, установила расценки и держала кассу.