В челябинском минздраве уволят чиновницу, пойманную на взятке

Чиновницу челябинского минздрава должны уволить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении руководителя управления лекарственного обеспечения минздрава Челябинской области Арины Устюговой, которая была поймана с взяткой, начата служебная проверка. Об этом URA.RU сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Поводом для проверки стало возбуждение уголовного дела в отношении Устюговой. Скорее всего, в результате проверки чиновница будет уволена.

«Она отстранена от работы на период следствия. Мы начали служебную проверку, по итогам которой будет принято решение, — сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт. — Постараемся проверку провести быстро». Источник в правительстве региона заявил, что с учетом признания вины Устюговой в получении взятки ее должны уволить.

«Обычно это очень сложная процедура, так как те, кто попал под уголовное преследование, стараются не увольняться и вплоть до приговора числятся отстраненными от работы. Но здесь все проще», — уточнил URA.RU инсайдер.

15 декабря Устюгова была задержана рядом с кафе «Независимая кофейня» в центре Челябинска с суммой более 500 тысяч рублей. По версии следствия, это были деньги от представителя компании «Джонсон и Джонсон» за информацию о дорогостоящих лекарствах для детей. Устюгова признала свою вину и отправлена под домашний арест.