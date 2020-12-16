Чиновницу челябинского минздрава отправили под арест

Суд избрал меру пресечения для Арины Устюговой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальника управления лекарственного обеспечения минздрава Челябинской области Арину Устюгову отправили под домашний арест на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс в пресс-службе Центрального районного суда. Устюгова обвиняется в получении взятки.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о взятии Устюговой под домашний арест до 15 февраля. Это ходатайство поддержала прокуратура», — заявили в пресс-службе. По данным URA.RU, Устюгова признала вину в совершении преступления.

15 декабря Устюгова была задержана рядом с кафе «Независимая кофейня» в центре Челябинска. При ней было более 500 тысяч рублей. По версии следствия, эти деньги в кофейне Устюговой передал региональный представитель компании «Джонсон и Джонсон», которая занимается поставкой лекарств. Как считают силовики, эта была взятка за информацию о дорогостоящих лекарствах, которые требуются челябинским детям с редким заболеванием.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Оперативной разработкой занимались сотрудники ГУ МВД по региону.