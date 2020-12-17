Курганские бюджетники не довольны размером губернаторских выплат

Курганские бюджетники утверждают, что не всем выплатили обещанные 5000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Не все работники бюджетных организаций Курганской области получили обещанные властями региона губернаторские выплаты в полном размере. Сотрудники одного из бюджетных учреждений Зауралья рассказали URA.RU, что выплаты сократили для тех, кто работает не на полную ставку.

«Получили выплаты работникам, у которых заработная плата не превышает МРОТ. Обещали выплатить по 5000 рублей, а по факту люди получили сумму меньше. Им объяснили, что если человек работает на полставки, то и выплата ему полагается 50%», — рассказали курганцы.

«В случае если сотрудники муниципальных и государственных учреждений по основному месту работы работают на полставки или 0,25 ставки, выплата предоставляется в пропорциональном размере. Выплата не производится внутренним и внешним совместителям», — прокомментировали URA.RU в департаменте информационной и внутренней политики.

По данным ведомства, губернаторские выплаты получат около шести тысяч неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет, которые получают минимальную пенсию (то есть являются получателями федеральной социальной доплаты к пенсии по состоянию на 1 декабря). Также деньги получат сотрудники муниципальных и государственных учреждений с зарплатой на уровне МРОТ (в Курганской области — 13 949 рублей 50 копеек).

В начале декабря власти Курганской области анонсировали единовременные выплаты по 5000 рублей для сотрудников муниципальных и государственных учреждений с зарплатой на уровне МРОТ. Такие же выплаты обещаны пенсионерам. Их ввели по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Выплатить эти деньги предполагалось до 25 декабря.