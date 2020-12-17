Нефтяники устроили троллинг на выборах главы Сургута

Нефтяники массово несут документы для участия в выборах главы Сургута Фото: Артем Ковтун © URA.RU

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Сразу три представители компании «Сургутнефтегаз» принесли 18 декабря документы для принятия участия в выборах главы Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сначала заявился работник одного из НГДУ „Сургутнефтегаз“ Алексей Рогов, 1983 года рождения. Затем пришел электрик из „Сургутнефтегаза“ 1986 года рождения Олег Довысиба. Ну, а третьим стал Степан Ерышев из НГДУ „Федоровскнефть“. Складывается такое ощущение, что это какой-то массовый троллинг», — считает инсайдер.

Алексей Рогов в разговоре с журналистом агентства заявил, что считает себя компетентным специалистом для того, чтобы занять пост главы Сургута. «У меня есть опыт работы в различных государственных и муниципальных учреждениях. Семь лет я отработал в банковской сфере. И вообще, не понаслышке знаком с городскими проблемами», — заявил нефтяник. Связаться с другим кандидатом на должность мэра Сургута не удалось. В редакции нет контактов Олега Довысибы. Степан Ерышев не ответил на звонок журналиста агентства.

В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались комментировать участие работников в выборах главы города. Политолог Михаил Мартынов считает, что руководство компании не имеет отношения к массовому появлению кандидатов-нефтяников. «Участие в выборах для этих людей является личным делом. Они пользуются тем, что жители благожелательно относятся к „Сургутнефтегазу“ как к предприятию, которое в значительной степени пополняет бюджет. Это дает им надежду на то, чтобы попробовать себя в политической стезе», — комментирует эксперт.

Всего на пост главы Сургута уже претендует 14 человек. Среди них — четверо являются представителями компании «Сургутнефтегаз».