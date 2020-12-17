Новые правила выборов главы Пермского района оспорили в суде

Судебное заседание по оспариванию положения о проведении конкурса в Пермском районе состоится в январе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд временно приостановил проведение конкурса по отбору кандидатов на должность главы Пермского района. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня один из кандидатов принес в администрацию Пермского района документы. Их должен был принимать сотрудник контрольно-счетной палаты, но кабинет закрыт. На дверях кабинета висит объявление, в котором указано, что документы не принимаются до 15 января в связи с обеспечительными мерами суда», — пояснил источник.

В то же время в Пермский краевой суд 15 декабря поступило исковое заявление от некоего Владислава Железнова, который оспаривает нормативные правовые акты, принятые земским собранием Пермского района. На сайте суда указано, что иск принят к производству, судебное заседание назначено на 14 января. Как выяснило URA.RU Железнов является директором ООО «Консалтинг Арт».

В беседе с корреспондентом агентства Железнов подтвердил, что обратился в суд, чтобы оспорить новые правила проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Пермского района. «Я обратился в суд. В моей жалобе все изложено. Будет судебное разбирательство, там позиция будет раскрыта», — отметил Железнов. В земском собрании Пермского района ситуацию комментировать отказались.

Ранее стало известно, что представительный орган Пермского района изменил условия проведения конкурса. Согласно новым правилам, краевые власти уже не смогут влиять на выборы. Принять участие в конкурсе, по информации URA.RU, могут пять кандидатов.