Вице-губернатор ХМАО наберет подчиненных с прежнего места работы

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов наберет персонал из проверенных сургутских кадров Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов планирует набрать персонал в свой аппарат из мэрии Сургута, которой руководил в статусе главы города. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

Источник в региональном правительстве говорит, что пока не понятно, какой штат будет у Шувалова. «У вице-губернаторов, также как и Шувалов курирующих федеральные проекты (речь об Александре Тиртоке и Владиславе Нигматулине — прим.ред.), разное количество помощников. У Тиртоки — двое, плюс референт. У Нигматулина — один помощник. Можно предполагать, что и у Шувалова будет два-три помощника, но не исключено, что и больше», — предполагает инсайдер. В том, что вице-губернатор будет привлекать к работе людей именно из сургутской команды, инсайдер не сомневается. «В Ханты-Мансийске он людей просто не найдет», — убежден источник агентства.

Источник URA.RU, близкий к сургутской мэрии, предполагает, что Шувалов может воспользоваться услугами бывших подчиненных, но это не будут чиновники топового уровня. «Вряд ли на предложение перейти в окружное правительство в статусе помощника Шувалова согласится кто-то из сургутских вице-мэров или руководителей департаментов. А вот кто-то из консультантов или советников экс-главы Сургута вполне может это сделать», — считает инсайдер. Сам Шувалов заявил журналисту агентства, что не может говорить, сославшись на занятость.

Ранее URA.RU сообщало, что Шувалов с переходом в окружное правительство может стать одним из главных лоббистов. Такие возможности у него появились благодаря статусу заместителя губернатора Югры, которые курирует приоритетные проекты.