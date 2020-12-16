Экс-мэр Сургута станет одним из главных лоббистов ХМАО

Под контролем Вадима Шувалова оказался крупнейший федеральный проект Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

Отставка Вадима Шувалова с поста главы Сургута и переход его на должность вице-губернатора предоставляет ему широкие лоббистские возможности, которыми он воспользуется. Об этом URA.RU рассказал информированный источник в мэрии крупнейшего города региона, которую неожиданно для многих покинул Шувалов.

«Он сядет на проекты типа стройки моста и пролоббирует подряды нужным людям», — считает инсайдер. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО, отвечая на вопрос URA.RU, подтвердили, что Шувалов будет курировать строительство больших инфраструктурных объектов — второго моста через Обь и «ряд транспортных проектов».

«Шувалов получил существенные рычаги влияния, но карт-бланшем его полномочия не назвать. Строительство мостового перехода через реку в районе Сургута — это федеральный мегапроект, стоящий на контроле Минтранса РФ. Итоговая стоимость объекта до сих пор не определена, но понятно, что финансирование будет почти пополам — 40% расходов обеспечит бюджет ХМАО, а 60% — бюджет РФ. И вот эти 40%, конечно, будут в руках Шувалова, а это миллиарды и миллиарды рублей», — считает инсайдер, добавляя, что новая роль Шувалова поставила его в один список с главными лоббистами ХМАО — нефтяниками и другими крупными бизнесменами.

Другой собеседник агентства в окружном правительстве считает, что возможности экс-мэра будут строго ограничены его договоренностями с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, добавляя, что их встреча уже состоялась и сейчас Шувалов «вникает в события, в повестку, принимает дела». Сам Шувалов не ответил на звонок журналиста URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что бывший глава Сургута Вадим Шувалов перешел на работу в окружное правительство в статусе вице-губернатора. По одной из версий, в перспективе он может баллотироваться в депутаты Госдумы.