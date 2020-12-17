Вице-мэра челябинского города отправили в СИЗО

Суд перевел Вадима Германа в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэра Троицка (Челябинская область) Вадима Германа, обвиняемого в превышении должностных полномочий, 18 декабря перевели из ИВС в СИЗО до 22 января. Такое решение принял Троицкий городской суд, сообщает URA.RU один из участников заседания.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о взятии Германа под стражу, — сообщил URA.RU источник. — Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. Из изолятора временного содержания вице-мэра перевели в следственный изолятор.

О том, что Герман был задержан, стало известно 14 декабря. Вице-мэру Троицка вменяется превышение служебных полномочий. По версии следствия, Герман незаконно передал имущество ЗАО «Теплосервис», установленного в здании центральных тепловых пунктов, в аренду третьим лицам. Это принесло фирме ущерб на сумму более 9 млн рублей.

В мэрии Троицка считают, что передача оборудования сторонней компании была вынужденной, иначе осенью 2019 года в Троицке мог сорваться отопительный сезон. Сам процесс передачи проходил под контролем полицейских и прокуратуры. 16 декабря суд не стал избирать Герману меру пресечения, оставив его в изоляторе еще на 72 часа, так как доказательство вины чиновника были неубедительны.

Дозвониться до Троицкого горсуда URA.RU не удалось. Пресс-служба суда не отвечает.