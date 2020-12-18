Депутат Госдумы РФ Шурчанов умер от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер от COVID-19 после трех недель тяжелой болезни. Об этом сообщил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

«Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер из-за коронавируса», — цитирует telegram-канал RT Зюганова. Отмечается, что до этого он три недели тяжело болел. URA.RU не удалось получить комментарий у Зюганова и пресс-службы КПРФ.

Шурчанову было 73 года. Он неоднократно избирался в Госдуму. Членом КПРФ Шурчанов является с 2005 года, с апреля 2009 по февраль 2013 года он был секретарем ЦК по вопросам формирования депутатской вертикали.