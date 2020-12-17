Бизнес ХМАО ушел в подполье из-за запретов Роспотребнадзора

Жители ХМАО игнорируют запрет на детские праздники и заказывают аниматоров на дом Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После запрета Роспотребнадзора ХМАО на проведение детских праздников с аниматорами, многие артисты предпочли уйти в подполье, а не исполнять закон. Об этом рассказала владелец праздничного агентства «Краски» Марина Колотилова.

«Из-за ограничений на рынке появилось множество аниматоров, которые свободно выкладывают объявления в интернет. Из агентств ушли на частную подработку и у них сейчас очень много заказов. Ценник они могут себе ставить какой угодно, их ничего не ограничивает. Люди уже не боятся заразиться и заказывают», — говорит Колотилова.

Также из округа переезжают агентства праздников, либо закрываются насовсем. По словам женщины, многие ее постоянные клиенты предпочтут встречать новый год в других регионах, где проводить детские праздники не запрещено. «Эти ограничения людей сильно возмущают. При том, что в городе работает абсолютно все — праздник устроить нельзя», — заключает бизнесмен.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО озвучила коронавирусные ограничения на Новый год. И призвала максимально безопасно для себя и своих близких провести новогодние праздники.