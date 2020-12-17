Свердловские мусорщики угодили в скандал с уголовным делом

Строительству мусорного полигона под Красноуфимском препятствует поддельная банковская гарантия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ходу объявленной федеральным правительством мусорной реформы в Свердловской области внезапно помешало уголовное дело, в котором оказался замешан регоператор Западной зоны — ООО «ТБО «Экосервис». Уголовка заведена по факту фальсификации банковской гарантии, которую предприятие предъявило при заключении концессионного соглашения на строительство мусорного завода и полигона в Красноуфимске.

«Отделом дознания Межмуниципапьного отдела Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи З27 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту предъявления главе Городского округа Красноуфимск заведомо подложного документа — банковской гарантии на сумму 50 000 000 рублей, выданную ПАО «Совкомбанк», — гласит ответ ГУ МВД по Свердловской области красноуфимским экологам. В настоящее время уголовное дело расследует первоуральский следственный отдел Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Ранее члены Свердловской областной экологической организации «Сокол» пожаловались уральскому полпреду президента Владимиру Якушеву на проект мусорного полигона. В настоящее время идет судебный процесс по расторжению концессионного соглашения между ТБО «Экосервис» и администрацией Красноуфимска.

В ТБО «Экосервис» URA.RU заверили, что сами заинтересованы в результатах расследования уголовного дела. «Организация, выдавшая этот документ [банковский брокер], представляет потенциальную опасность, и необходимо оградить возможных клиентов этой организации от мошенничества. Легитимная, проверенная и действующая банковская гарантия получена «ТБО «Экосервис» в соответствии с соглашением о региональном операторстве в августе 2020 года и направлена во все контролирующие органы», — прокомментировали в пресс-службе мусорного регоператора.