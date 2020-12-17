На выборах мэра Сургута поставлен рекорд по числу кандидатов

Число желающих занять кресло главы Сургута подходит к двум десяткам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

В Сургуте поставлен новый рекорд по числу претендентов на пост мэра — уже 18 человек принесли документы в конкурсную комиссию по выборам главы города. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В 2016 году, когда мэром Сургута избрали Вадима Шувалова, на этот пост претендовали 14 человек. Годом ранее, когда переизбирался на второй срок Дмитрий Попов, было 13 кандидатов. Так что уже установлен абсолютный рекорд», — заявил инсайдер. Он также уточнил, что новыми претендентами на пост мэра стали — общественник и заместитель директора по стратегии АО «Уралсибгидрострой» Александр Клишин, работник МФЦ Петр Сургутский, инженер из «Сургутнефтегаза» Константин Степанов и предприниматель Андрей Барышников.

Клишин в разговоре с журналистом агентства заявил, что видит себя преемником курса Шувалова. «Город развивался. Люди были уверены в будущем. И сегодня очень важно, чтобы новый глава продолжил этот курс. Чтобы он представлял интересы горожан, а не каких-то бизнес-кланов. Чтобы не боялся отстаивать город на окружном и федеральном уровне». Барышников в беседе с URA.RU признался, что является фанатом урбанистики: «Необходимо облагородить город в целом. Хочется, чтобы люди не уезжали, а приезжали наоборот. Мне нравятся организация жизни в Москве и Питере, нужно сделать город более пригодным для проживания и современным». Сургутский и Степанов не ответили на телефонный звонок корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало о массовом притоке кандидатов из «Сургутнефтегаза». На данный момент из 18 претендентов на пост мэра треть — это работники нефтяной корпорации.