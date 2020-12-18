Собянин рассказал о последствиях прививки от коронавируса

Сергей Собянин прививался осенью, когда вакцинация проходила исследование Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин не ощутил серьезных последствий после вакцинации от COVID-19. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин прививался осенью, когда вакцинация проходила исследование. Мэр хотел выяснить, насколько это эффективно. «Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры», — сказал Собянин. Он уточнил, что повышенная температура после прививки может быть, как правило, у молодых людей, поскольку у них высокая степень иммунитета.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от COVID-19 со следующей недели, пишет «Национальная служба новостей». Первыми будут прививать учителей и врачей. В разговоре с URA.RU сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что российские учителя мало доверяют вакцине от коронавируса.