18 декабря 2020

Собянин рассказал о последствиях прививки от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей
Сергей Собянин прививался осенью, когда вакцинация проходила исследование Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин не ощутил серьезных последствий после вакцинации от COVID-19. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин прививался осенью, когда вакцинация проходила исследование. Мэр хотел выяснить, насколько это эффективно. «Тяжелых последствий я совершенно не ощутил, небольшая головная боль была утром. Прошло уже почти полгода, у меня хорошие титры», — сказал Собянин. Он уточнил, что повышенная температура после прививки может быть, как правило, у молодых людей, поскольку у них высокая степень иммунитета.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от COVID-19 со следующей недели, пишет «Национальная служба новостей». Первыми будут прививать учителей и врачей. В разговоре с URA.RU сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что российские учителя мало доверяют вакцине от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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