Познер заявил о желании США наказать Москву

Я не часто разделяю взгляды президента Путина, но в данном случае считаю, что он абсолютно прав, сказал Владимир Познер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист Владимир Познер согласен с мнением президента РФ Владимира Путина о том, что ответственность за ухудшение отношений России и стран Запада несут США. Об этом он написал, отвечая на вопрос читателя в блоге «Познер Online».

Ранее, как напоминает « Царьград », на пресс-конференции к Путину обратился корреспондент BBC News Стив Розенберг. Он спросил, считает ли российский лидер, что несет ответственность за «плачевное состояние» отношений России с США, Великобританией и другими странами. Глава государства ответил, что Москва вынуждена реагировать на возникающие угрозы со стороны Запада. В сравнении с иностранными государствами «мы белые и пушистые», готовые к диалогу, сказал президент. Познер поддержал Путина, раскритиковав американские власти.

«Я не часто разделяю взгляды президента Путина, но в данном случае считаю, что он абсолютно прав», — отметил Познер. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты после распада СССР могли выбрать: помочь России пойти по демократическому пути или наказывать ее за прошлое. Также журналист отметил, что в начале могло показаться, что Москве решили помочь, но в конечном итоге Вашингтон выбрал второй путь — наказание. «Расширение НАТО при Клинтоне, бомбежки Сербии, Ирак и полное игнорирование интересов России — это лишь некоторое подтверждение того, о чем говорю», — добавил Познер. Телеведущий напомнил, что Путин предлагал в начале президентства, чтобы Россия стала членом НАТО и Евросоюза. Но ему отказали, поскольку требовалось «полное подчинение Америке».

Ранее Познер заявил, что между Россией и США может возникнуть вооруженный конфликт, который приведет к концу света. По его словам, после прихода к власти Джо Байдена отношения с Россией точно не станут лучше. Он подчеркнул, что уровень недоверия между странами находится на крайне высоком уровне.