Познер предрек войну США и России после прихода Байдена к власти

Владимир Познер считает, что напрасно люди перестали бояться ядерной войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Между Россией и США может возникнуть вооруженный конфликт, который приведет к концу света. Таким мнением поделился журналист и телеведущий Владимир Познер.

«Опасность реальной войны возникает. Причем войны непреднамеренной», — сказал Познер. По его словам, после прихода к власти Джо Байдена отношения с Россией точно не станут лучше. Он подчеркнул, что уровень недоверия между странами находится на крайне высоком уровне, пишет ТАСС.

Журналист подчеркнул, что столкновение двух государств непременно приведут к концу света. Он считает, что люди напрасно перестали бояться ядерной войны. Ранее Президент России Владимир Путин в одном из интервью он отметил, что если драка неизбежна — необходимо бить первым, напоминает « Царьград ». Именно такой подход может привести к плачевным последствиям, считает Познер.

Российские экономисты считают, что администрация Байдена может ввести экономические санкции против РФ. По их мнению, США может ограничить доступ российских банков на мировые рынки, отключить Россию от системы международных платежей SWIFT, запретить операции с российскими долговыми операциями, а также закрыть возможность инвестирования в российские энергетические проекты международному бизнесу.