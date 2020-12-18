18 декабря 2020

Наручники спасли жизнь полицейскому при стрельбе в Подмосковье. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , арест, заключенный, полиция, наручники, задержание, преступление
Наручники спасли жизнь полицейскому Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Преступник открыл огонь по полицейским во время погони в Егорьевске (Московская область). Мужчина попал стражу порядка в грудь, но от ранения его спасли наручники, которые лежали в нагрудном кармане.

На видео, опубликованном телеканалом 360, полицейские преследуют преступника на автомобиле, а затем выскакивают на перекрестке и начинается погоня. Мужчина развернулся и начал стрелять. На кадрах видно, что офицер полиции вздрагивает, однако продолжает преследование. За ними выскакивает из машины еще один полицейский.

Позже выяснилось, что пуля угодила в цепь, соединявшую браслеты наручников, которые страж порядка хранил в нагрудном кармане. Полицейскому оказали медицинскую помощь на месте. Коллеге офицера повезло меньше — он был ранен в ногу и госпитализирован, пишет Nation News. Сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Известно, что полицейские прибыли в Подмосковье с Камчатки, чтобы задержать наркодиллера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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