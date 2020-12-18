Преступник открыл огонь по полицейским во время погони в Егорьевске (Московская область). Мужчина попал стражу порядка в грудь, но от ранения его спасли наручники, которые лежали в нагрудном кармане.
На видео, опубликованном телеканалом 360, полицейские преследуют преступника на автомобиле, а затем выскакивают на перекрестке и начинается погоня. Мужчина развернулся и начал стрелять. На кадрах видно, что офицер полиции вздрагивает, однако продолжает преследование. За ними выскакивает из машины еще один полицейский.
Позже выяснилось, что пуля угодила в цепь, соединявшую браслеты наручников, которые страж порядка хранил в нагрудном кармане. Полицейскому оказали медицинскую помощь на месте. Коллеге офицера повезло меньше — он был ранен в ногу и госпитализирован, пишет Nation News. Сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Известно, что полицейские прибыли в Подмосковье с Камчатки, чтобы задержать наркодиллера.
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