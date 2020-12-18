18 декабря 2020

В ПФР разъяснили, кто с 1 января получит повышенную пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, пенсионерки, женщины, пенсия, площадь ленина
На дополнительные отчисления из ПФР могут рассчитывать несколько категорий граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Часть российских пенсионеров получит повышенную денежную выплату. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по ХМАО.

Так, на дополнительные отчисления из фонда могут рассчитывать пожилые граждане, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети, учащиеся в школах, или дети-студенты очных отделений. «Повышению с учетом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и по инвалидности. В 2020 году за каждого нетрудоспособного члена семьи доплата составляет 2843,13 рублей. Данный размер индексируется ежегодно. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам», — пишет «Федеральное агентство новостей».

17 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции пообещал гражданам повышенную пенсию. При бюджетной обеспеченности пенсии россиян будут проиндексированы на 6,3%, сказал глава государства. Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал URA.RU, что в следующем году депутаты будут работать над возвратом индексации пенсий работающим гражданам, повышением выплат ухаживающим за инвалидами и увеличением МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц.

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