18 декабря 2020

Глава Госдепа США назвал Россию врагом

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Здание ООН в Нью-Йорке и Иван Некрасов., сша, госдеп
Россия хочет подорвать основные демократические принципы США Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Россия входит в список врагов США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков. Россия определенно входит в этот список», — цитирует РИА «Новости» Помпео. По его мнению, Россия хочет подорвать образ жизни США, республиканский строй и основные демократические принципы.

Сенатор также заявил, что Путин является реальным риском для любящих свободу. Однако Китай, по его мнению, является более страшной угрозой для США.

Ранее США обвинили российских хакеров в причастности к взлому системы Минфина США и Нацуправления по телекоммуникациям и информации, которое входит в структуру Минторга. Посольство России считает это обвинение безосновательным, пишет RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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