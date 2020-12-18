Глава Госдепа США назвал Россию врагом

Россия входит в список врагов США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков. Россия определенно входит в этот список», — цитирует РИА «Новости» Помпео. По его мнению, Россия хочет подорвать образ жизни США, республиканский строй и основные демократические принципы.
Сенатор также заявил, что Путин является реальным риском для любящих свободу. Однако Китай, по его мнению, является более страшной угрозой для США.
Ранее США обвинили российских хакеров в причастности к взлому системы Минфина США и Нацуправления по телекоммуникациям и информации, которое входит в структуру Минторга. Посольство России считает это обвинение безосновательным, пишет
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