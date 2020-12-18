В Челябинске растет число заражений коронавирусом

На Южном Урале по данным на 19 декабря зафиксировано 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом число смертей резко сократилось до 10 случаев за сутки.
«На утро 19 декабря в регионе подтверждено 32 415 случаев заболевания COVID-19 (+ 314 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Умерли 10 человек в возрасте от 59 лет до 81 года. Больше половины из них — шесть пациентов — непосредственно от коронавируса», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 172 человека, с начала пандемии выписаны из больниц 20 490 жителей области.
Вакцинация жителей области началась в сентябре. Однако возникли проблемы с вакцинированием медиков закрытых территориальных образований (ЗАТО). Как заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт, с медиками таких городов нужно поделиться вакциной, полученной региональным минздравом. После чего губернатор Алексей Текслер распорядился выработать механизм и приступить к вакцинации, начиная с понедельника.
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