18 декабря 2020

В Челябинске растет число заражений коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больница. Челябинск, коридор, стационар, палата, медицина, клиника, врач, больница
Число заражений коронавирусом в Челябинской области выросло до 314 новых случаев за сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На Южном Урале по данным на 19 декабря зафиксировано 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом число смертей резко сократилось до 10 случаев за сутки.

«На утро 19 декабря в регионе подтверждено 32 415 случаев заболевания COVID-19 (+ 314 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Умерли 10 человек в возрасте от 59 лет до 81 года. Больше половины из них — шесть пациентов — непосредственно от коронавируса», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 172 человека, с начала пандемии выписаны из больниц 20 490 жителей области.

Вакцинация жителей области началась в сентябре. Однако возникли проблемы с вакцинированием медиков закрытых территориальных образований (ЗАТО). Как заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт, с медиками таких городов нужно поделиться вакциной, полученной региональным минздравом. После чего губернатор Алексей Текслер распорядился выработать механизм и приступить к вакцинации, начиная с понедельника.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...