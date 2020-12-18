Вирусолог назвал регион РФ, откуда может пойти мутировавший COVID

Коронавирус может остаться в дикой природе и мутировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вспышка коронавируса в России может произойти в Сибири из-за обитающих там норок, которые могут быть носителями SARS-CoV-2. Случаи заражения коронавирусом животных уже были выявлены, поэтому есть вероятность, что вирус останется в дикой природе и мутирует. Об этом URA.RU заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Ранее в США зафиксировали первый случай заражения дикой норки коронавирусом. Также вирус SARS-CoV-2 был выявлен у норок в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции и Италии. В конце ноября коронавирус среди норок выявили в Польше, а в декабре — в Литве.

«То, что коронавирус появился в дикой среде — настораживающий знак. Это означает, что среди популяции диких норок этот вирус может закрепиться, тем более что этот вирус для них — не смертельная инфекция. Поэтому такие события нужно отслеживать — особенно в России: в Сибири и ряде регионов в европейской части страны живет именно американская норка, вид, который может быть долговременным носителем вируса в природе», — объяснил Нетесов.

Ученый напомнил, что уже были зафиксированы случаи в Дании, когда коронавирус передавался от людей к норкам, а от норок — к служителям ферм. «Именно поэтому Дания и ряд других стран приняли решение уничтожить норок на всех фермах, хотя лучше было бы разработать вакцину и привить норок», — заявил собеседник агентства. Однако пока известно только то, что у диких норок в США выявлен коронавирус, очень близкий к человеческому. «То, что ученые нашли коронавирус в норках только сейчас, не означает, что норки не были носителем вируса и раньше. Вопрос в том, насколько этот штамм близок к штамму, поражающему людей», — подчеркнул эксперт.

Как рассказал URA.RU вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов, у животных коронавирус может серьезно мутировать и заразить после этого людей. «Попадая в организм животных, вирус может мутировать, потому что это новый хозяин для него. И, конечно, этот мутированный вирус может вернуться обратно в человеческую популяцию. Главная проблема в том, что коронавирус среди животных — дополнительный резервуар для вируса, что усложняет проблему ликвидации в человеческой популяции», — объяснил ученый.