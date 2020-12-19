Собянин спрогнозировал, когда пандемия пойдет на спад

Сергей Собянин считает, что бороться с коронавирусом придется еще долго Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Самый острый период борьбы с пандемией закончится через несколько месяцев. Такой прогноз озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

«Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться», — цитирует РИА «Новости» Собянина. Он подчеркнул, что самым сложным было не «закрыть» город из-за COVID, а принять решение о снятии ограничений.

Ранее Собянин заявил, что ограничения из-за коронавируса в Москве будут отменены после массовой вакцинации от инфекции. Мэр столицы напомнил, что пока прививку от COVID-19 могут сделать работники здравоохранения, образования, культуры, торговли, социальных служб и многофункциональных центров госуслуг. С каждой новой партией препарата перечень горожан, которым положена вакцинация, будет расширяться. Пункты по вакцинации от коронавируса начали действовать в столице с 5 декабря, напоминает VSE42.RU. Собянин заявил, что экономика Москвы выдержала «ковидный» удар, передает телеканал 360.