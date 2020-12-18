18 декабря 2020
17 декабря 2020

Тюменский губернатор Моор сыграл в танки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор сыграл в команде с настоящими киберспортсменами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Команда главы Тюменской области Александра Моора проиграла матче по World of Tanks, который проходил в рамках онлайн-турнира Tyumen Cyber Cup 2020. Это был первый матч, в котором участвовал глава региона.

«Сегодня я впервые попробую себя в киберспорте. Как говорят спортсмены, хорошего пинга», — сказал Моор во время приветствия. В состав его команды вошли президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит и тюменский киберспортсмен G1deon. Они проиграли сборной экспертов, состоящей из автора проекта Сyberia sport, event-менеджера Cyber Arena Вячеслава Сидоренко, генерального директора eSports Central Arena Андрея Михальченко и ведущего киберспортивных мероприятий Даниила Будыкина. За матчем наблюдали более 16,5 тысяч зрителей.

Трансляции турнира доступны в группе Tyumen Cyber Cup 2020 в соцсети «ВКонтакте». По итогам будут названы имена лучших спортсменов, которые поделят между собой призовой фонд в миллион рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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