Владимир Путин позвонил тяжелобольному мальчику после исполнения желания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин исполнил желание мальчика из Тульской области, который мечтал обнять настоящую панду. Об этом сообщила пресс-служба всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Заветное желание юного туляка исполнил президент России Владимир Путин», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. Мечтой ребенка было обнять панду. После этого глава государства позвонил мальчику, который поблагодарил его за исполненное желание.

Мальчик вместе с родителями приехал в Москву, где сотрудники московского зоопарка разрешили ему обняться с пандой. Также они провели для него экскурсию по зоопарку и подарили футболку с изображением панды Жуи. «Панд я очень люблю: они большие и пушистые», — приводит агентство слова мальчика. Ребенок с девяти месяцев живет с диагнозом «сахарный диабет первого типа». Из-за этого заболевания у него появилось много осложнений, в том числе ухудшилось зрение.

Ранее Путин заявил, что все российские семьи с детьми до семи лет включительно получат выплаты к Новому году. Выплата составит 5 тысяч рублей.